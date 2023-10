‘Estou arrasada’, diz mãe de Alok e cofundadora do Universo Paralello sobre ataque em Israel

A DJ Ekanta Jake, mãe dos renomados DJs Alok e Bhaskar e uma das fundadoras do festival Universo Paralello, expressou seu profundo pesar diante dos recentes acontecimentos em Israel. Em uma postagem nas redes sociais na última segunda-feira, 9, ela compartilhou seus sentimentos sobre o conflito que assola a região e impactou diretamente a comunidade da música eletrônica.

A música eletrônica, e o Universo Paralello em particular, sempre foram símbolos de união, amor, felicidade e positividade para Ekanta Jake. No entanto, os eventos recentes no Oriente Médio a deixaram profundamente entristecida. Em suas palavras: “A música sempre me proporcionou momentos incríveis de união, amor, felicidade e positividade. Acontecimentos desumanos como este me deixaram profundamente entristecida.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A DJ prosseguiu, expressando sua tristeza pelo que está acontecendo em Israel. O conflito tem causado mortes, sequestros, torturas e uma série de tragédias, afetando profundamente a população da região. Nesse momento de dor, Ekanta Jake direcionou suas orações para os desaparecidos, o povo que sofre as consequências da guerra e para os familiares que enfrentam um sofrimento inimaginável.

Ela concluiu sua mensagem com uma nota de esperança: “Na alquimia da tristeza, nos cabe a união pela paz e a luta pela dança da Vida.” Um apelo à união e ao desejo de que a música possa continuar a ser um veículo de positividade e esperança em meio à escuridão.

O ex-marido de Ekanta Jake e também fundador do festival Universo Paralello, Juarez Petrillo, conhecido como DJ Swarup, estava em um dos festivais atacados pelo grupo extremista Hamas em Israel. Segundo relatos de Bhaskar, filho do ex-casal e também DJ renomado, Juarez está em segurança e já deixou o território israelense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alok, outro filho do casal, compartilhou um emocionante depoimento na terça-feira, 10, sobre a situação em Israel. Ele relatou que seu pai estava prestes a se apresentar quando o bombardeio começou, forçando a interrupção do evento e gerando pânico entre os participantes. Juarez conseguiu escapar e está bem, mas, como Alok explicou, o carro de pessoas conhecidas de seu pai foi atingido por disparos durante a fuga, ressaltando o quão perigosa e volátil está a situação na região.