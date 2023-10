EUA confirmam 30 americanos mortos pelo Hamas

O Departamento de Estado dos Estados Unidos atualizou as informações sobre os cidadãos americanos afetados pelos ataques do grupo terrorista Hamas em Israel. De acordo com o comunicado divulgado neste domingo (15), o número de cidadãos dos EUA mortos nos ataques aumentou para 30, e 13 outros americanos estão atualmente desaparecidos.

As autoridades americanas acreditam que alguns dos desaparecidos estão sendo mantidos como reféns pelo grupo terrorista. A situação na região é complexa, e o envolvimento de cidadãos dos EUA em meio ao conflito gera preocupação e esforços diplomáticos para garantir a segurança dos envolvidos.

Neste domingo, as Forças de Defesa de Israel (FDI) também divulgaram informações sobre sequestros realizados pelo Hamas, relatando que 155 pessoas, incluindo cidadãos israelenses e estrangeiros, foram sequestradas pelos terroristas. O grupo terrorista tem desencadeado uma série de ataques e ações violentas nas últimas semanas, resultando em um grande número de vítimas e tensões na região.

O governo de Israel, por sua vez, confirmou que mais de 1.400 pessoas foram mortas no país desde o início dos ataques do Hamas em 7 de outubro. Além disso, os dados atualizados apontam que cerca de 3.500 pessoas ficaram feridas, destacando a gravidade da situação no conflito entre Israel e o grupo terrorista.