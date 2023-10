Filho de brasileiro morre durante ataque do Hamas em festa rave, afirma embaixada

Guerra no Oriente Médio – O israelense Gabriel Yishay Barel, de 22 anos, morreu no último sábado (07) durante os ataques do grupo extremista Hamas em uma festa rave, conhecida como Universo Paralello, no sul de Israel. A vítima era filho de pai brasileiro e mãe israelense. A informação foi confirmada pela embaixada brasileira em Israel.

Segundo informações de um parente, Gabriel estava curtindo o festival quando desapareceu durante os ataques. A família encontrou o carro que ele usou para ir à festa a duas horas do local onde foi realizado o evento.

A família informou que ele será enterrado em Tsefat, ao Norte de Israel, na região da Galiléia. A cidade foi escolhida por ser onde parte da família e amigos moram.

Gabriel nasceu em 2001, em Israel, no mesmo dia que um primo no Brasil. A família, que era formada por cinco filhos, viveu brevemente no Brasil. Atualmente, ele estava separado da ex-esposa e morava em Haifa, ao Norte de Israel.

