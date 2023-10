Gaza: mais de 1 milhão de pessoas deixam casas antes de esperada ofensiva terrestre de Israel

Mais de um milhão de pessoas na Faixa de Gaza fugiram de suas casas em antecipação a uma iminente invasão por terra de Israel, que tem como objetivo eliminar a liderança do grupo militante Hamas. Esta ação surge após uma semana de ataques mortais lançados pelo Hamas, e grupos de ajuda humanitária alertam que uma ofensiva terrestre israelense pode agravar ainda mais a crise humanitária na região.

As forças israelenses, apoiadas por navios de guerra dos Estados Unidos, posicionaram-se ao longo da fronteira de Gaza e realizaram treinamentos para o que Israel descreve como uma ampla campanha destinada a desmantelar o Hamas. Apesar de violentos ataques aéreos terem devastado bairros na última semana, eles não conseguiram impedir o lançamento contínuo de foguetes por militantes contra Israel.

O conflito, que teve início em 7 de outubro, já se tornou o mais mortal para ambos os lados desde as cinco guerras anteriores travadas em Gaza, com um saldo de mais de 4.000 mortes.

O Ministério da Saúde de Gaza relatou que 2.750 palestinos perderam a vida e outros 9.700 ficaram feridos. De acordo com Israel, mais de 1.400 israelenses foram mortos, e pelo menos 199 outras pessoas, incluindo crianças, foram capturadas pelo Hamas e levadas para Gaza.

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, retornou a Israel pela segunda vez em menos de uma semana para discutir a guerra entre israelenses e o Hamas com altos funcionários do governo de Israel. Sua viagem inclui conversas com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outros líderes do país. A Casa Branca considera a possibilidade de uma viagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Israel ainda esta semana, enquanto Blinken também se encontrará com o presidente israelense, Isaac Herzog, o ministro da Defesa Yoav Gallant e o líder da oposição, Yair Lapid.