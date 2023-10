Governo pretende retirar 900 brasileiros de Israel até sábado

O governo brasileiro planeja repatriar aproximadamente 900 cidadãos brasileiros que se encontram em Israel e na Palestina até o próximo sábado (14), conforme revelado pelo comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno.

Em uma entrevista realizada nesta segunda-feira (9), o comandante declarou: “Estamos coordenando as listas com o Ministério das Relações Exteriores”.

O Ministério das Relações Exteriores tem dado prioridade à repatriação daqueles que residem no Brasil ou não possuem passagens aéreas de retorno. Até o momento, cerca de 1,7 mil brasileiros manifestaram o desejo de retornar ao Brasil devido ao conflito entre Israel e o grupo Hamas, que teve início no fim de semana. A maioria dessas pessoas são turistas atualmente em Israel, e três brasileiros ainda estão desaparecidos.

“Devido à incerteza em relação à disponibilidade de voos de repatriação, o Ministério das Relações Exteriores reforça a recomendação de que todos os cidadãos brasileiros que possuam passagens aéreas, ou que tenham a possibilidade de adquiri-las, embarquem em voos comerciais no Aeroporto Ben-Gurion, que continua operando”, conforme comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores.

Seis aeronaves foram reservadas para realizar a retirada dos brasileiros. O segundo avião da Força Aérea Brasileira (FAB) partiu da Base Aérea de Brasília nesta segunda-feira. O KC-30 decolou às 16h20 com destino à cidade de Roma, na Itália, de onde seguirá para Tel Aviv, em Israel.

O primeiro avião, um Airbus A330-200 convertido em KC-30 com capacidade para 230 passageiros, partiu do Brasil no domingo (8) e já está em Roma, com previsão de decolar rumo a Tel Aviv até terça-feira (10).

Quanto aos brasileiros que se encontram na Faixa de Gaza, a região mais afetada pelo conflito, o governo está elaborando um plano de evacuação em coordenação com a Embaixada do Brasil no Cairo, Egito.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, aproximadamente 30 brasileiros residem na Faixa de Gaza e outros 60 em Ascalão e em áreas afetadas pelo conflito. Além disso, até domingo, a embaixada brasileira já havia coletado informações sobre cerca de 1 mil brasileiros hospedados em Tel Aviv e Jerusalém, que manifestaram interesse em retornar ao Brasil.