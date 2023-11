Grupo de 33 brasileiros é resgatado da Cisjordânia, na Palestina

Guerra em Israel – A Operação Voltando em Paz realizou nesta quarta-feira (1°) mais uma ação para repatriar brasileiros da zona de conflito no Oriente Médio, desta vez da Cisjordânia. Um total de 33 brasileiros, pertencentes a 12 famílias, sendo 12 homens, 10 mulheres e 11 crianças, manifestaram interesse em deixar a Palestina e foram resgatados com sucesso.

Os brasileiros foram transportados em vans e ônibus de 11 cidades diferentes da Cisjordânia até Jericó. Posteriormente, partiram em um ônibus fretado pelo governo brasileiro em direção a Amã, capital da Jordânia, em um trajeto com duração de pouco mais de uma hora. O embaixador do Brasil na Cisjordânia, Alessandro Candeas, enfatizou que todos os veículos foram identificados com a bandeira brasileira para garantir a segurança, sendo que as placas, trajetos e listas de passageiros foram comunicados às autoridades palestinas e israelenses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Aeroporto Internacional Queen Alia, em Amã, os brasileiros embarcarão em uma aeronave disponibilizada pela Presidência da República, que já aguarda no local para o transporte até a Base Aérea de Brasília. Após chegarem ao Brasil, os repatriados seguirão para cinco capitais: São Paulo, Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro, Curitiba, além de Foz do Iguaçu (PR).

Com esta operação, o total de brasileiros repatriados da região do conflito alcança 1.446, por meio de oito voos patrocinados pelo governo brasileiro. Contudo, um grupo de 34 brasileiros e seus familiares permanece aguardando para deixar a Faixa de Gaza, estando atualmente localizados no Sul do enclave, nas cidades de Khan Yunis e Rafah, próximos à fronteira com o Egito.

Nesta quarta-feira, a fronteira foi aberta pela primeira vez desde o início do conflito, permitindo a saída de palestinos feridos e um grupo de aproximadamente 450 estrangeiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O embaixador Candeas assegurou que novas listas serão divulgadas em breve, incluindo os nomes dos brasileiros para os próximos resgates.