Guerra em Israel – O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou no sábado, dia 28, que o Exército israelense havia entrado na Faixa de Gaza para atacar as forças do grupo terrorista Hamas. Segundo Netanyahu, essa ação faz parte do “segundo estágio da Guerra”. O objetivo principal é destruir as capacidades do Hamas e garantir a segurança dos cidadãos israelenses.

De acordo com o primeiro-ministro, a causa de Israel é muito clara: proteger seus cidadãos e destruir o poderio do Hamas. Netanyahu ressaltou que a decisão de operar em solo em Gaza foi tomada para garantir a efetividade da missão.

Netanyahu expressou sua indignação com as acusações de crimes contra a humanidade feitas contra Israel e as classificou como hipócritas. Segundo ele, Israel tem orientado a população civil de Gaza a buscar áreas seguras, mas o Hamas usa essas pessoas como escudos humanos, colocando-as em risco de morte.

O primeiro-ministro afirmou ter conversado com as famílias dos mais de 200 reféns que estão sob o domínio do Hamas e prometeu que tudo será feito para garantir o retorno seguro dessas pessoas aos seus entes queridos. Ele também garantiu que as negociações para libertar os reféns continuarão, mesmo durante a ofensiva militar.

Durante seu pronunciamento, Netanyahu traçou um paralelo entre a guerra em Gaza e a guerra árabe-israelense ocorrida entre 1947 e 1949, quando Israel declarou sua independência. Ele ressaltou a longa e difícil jornada pela frente, comparando-a com o passado histórico de Israel.

Redação AM POST*