“Há bombardeio para todo lado”, diz palestino-brasileiro em Gaza

Hasan Rabee, um palestino-brasileiro de 30 anos, encontra-se preso na cidade de Khan Younis, no Sul da Faixa de Gaza. Ele relata a terrível situação em que está vivendo, em meio a intensos bombardeios de Israel. Rabee e sua família estão enfrentando a escassez de recursos básicos, como água e luz, além da dificuldade em encontrar alimentos. A população local está confinada em suas casas, enquanto os bombardeios continuam sem cessar. A falta de segurança torna a vida na região um verdadeiro inferno.

Hasan Rabee decidiu deixar a Palestina há 10 anos, buscando uma vida melhor no Brasil. Apesar de ser naturalizado brasileiro e viver como vendedor em São Paulo, ele optou por visitar sua família em Gaza há 12 dias, levando consigo sua esposa e suas duas filhas pequenas. Infelizmente, eles chegaram bem no início dos bombardeios, o que impossibilitou sua saída da região. Desde então, a família tem percorrido diferentes casas de parentes, tentando escapar das áreas mais perigosas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rabee relata que a violência dos bombardeios não faz distinção entre militantes do Hamas e civis inocentes. As bombas têm caído em prédios residenciais, levando à morte de pessoas comuns, vizinhos e trabalhadores. O medo e a incerteza se instalam em cada momento de suas vidas, enquanto eles se esforçam para encontrar abrigo seguro e proteger suas filhas do impacto psicológico desses ataques constantes.

Contrariando a narrativa de que o Hamas é o responsável pela crise atual, Rabee afirma que não há nenhuma movimentação dos militantes na região onde ele está. Ele enfatiza que as pessoas que estão morrendo são civis comuns, e não militantes do grupo. Essa informação coloca em discussão as estratégias de Israel e levanta preocupações sobre o alto número de vítimas civis.

Enquanto Rabee enfrenta essa situação desesperadora, sua esposa está profundamente abalada e não quis comentar sobre o assunto. Suas filhas pequenas, por sua vez, estão aterrorizadas com os barulhos das bombas e dos aviões militares que sobrevoam a cidade. O casal se esforça para acalmar suas filhas, inventando desculpas para explicar os sons assustadores que ecoam diariamente em seus ouvidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“As crianças bem assustadas, cada bomba que cai, ou quando elas escutam o avião do bombardeio chegando, elas colocam a mão na orelha e fala ‘ó mamãe, chegou’. A gente fica tentando enganar elas, dizendo que é um time de futebol ganhou, que são festas, que são raios e que vai chover, cada hora é uma mentira diferente”, revelou o Hasan Rabee.

Veja mais matérias sobre aguerra no Oriente Médio Fique por dentro das últimas notícias clicando aqui.

Saída

A família brasileira tentou sair da Faixa de Gaza pela fronteira de Rafah, que separa a Palestina do Egito, mas o local foi destruído pelos ataques de Israel. “A fronteira está fechada, por isso vai ser muito difícil para a gente sair. O governo brasileiro está fazendo a maior força para a gente sair, mas até agora nada”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, há 30 brasileiros em gaza que querem deixar a região. O governo tenta negociar uma forma de retirá-los por terra.