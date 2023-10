Hamas: da irmandade muçulmana à controversa luta Palestina

Na década de 1980, na Palestina, emergiu o Hamas, uma organização com características nacionalistas e islamistas focada na luta contra Israel. Além de possuir um braço armado, o Hamas ingressou na esfera política, conquistando grande parte das cadeiras do Legislativo palestino em 2006 e desenvolvendo trabalhos sociais. Países como Israel, Estados Unidos e a União Europeia rotulam o Hamas como organização terrorista.

Acompanhe as últimas notícias da Guerra: Fique por dentro dos desdobramentos do conflito clicando aqui.

Raízes na Irmandade Muçulmana

A Irmandade Muçulmana, fundada no Egito em 1928, serve como prelúdio à criação do Hamas. Hassan al-Banna, preocupado com a crescente secularização das sociedades islâmicas, visualizava uma reforma que reforçasse os valores islâmicos nas sociedades contemporâneas. Com o objetivo de instaurar a sharia, a lei islâmica, em países muçulmanos, al-Banna ambicionava a aplicação dos valores do islamismo em todo o mundo moderno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Formação e Objetivos Iniciais

Xeques Ahmed Yassin, Abdel Aziz al-Rantissi e Mohammad Taha, da ala palestina da Irmandade Muçulmana do Egito, fundaram o Hamas em 1987. Surgindo durante a primeira Intifada, uma revolta de civis palestinos contra a ocupação israelense, o grupo tinha como meta primária confrontar a ocupação de territórios como a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. Desde sua fundação, o Hamas lançou diversos ataques contra Israel.

Ideologia e Posição Internacional

Reconhecido por sua postura extremista, o Hamas opõe-se firmemente à existência de Israel, almejando estabelecer um Estado palestino que abranja toda a Palestina histórica. Ademais, a organização rejeita qualquer negociação com Israel e não reconhece a existência do Estado judeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Resumidamente, o Hamas, surgido na Palestina na década de 1980, originou-se da ala palestina da Irmandade Muçulmana durante um período turbulento de confrontos. Responsável por diversos ataques a Israel, enfrenta a classificação de organização terrorista por várias nações internacionais.