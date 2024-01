Irã promete vingança contra Israel

Teerã prometeu neste sábado (20) realizar ataques de vingança contra Israel, após um míssil ter destruído um edifício usado como base da Guarda Revolucionária de elite do Irã em Damasco, matando cinco membros da guarda e um número não especificado de tropas sírias.

Ambulâncias e caminhões de bombeiros se reuniram ao redor do local do ataque, que estava isolado, conforme relatado por um jornalista da agência de notícias Reuters. As operações de resgate para pessoas presas sob os escombros continuaram ao longo do dia. Uma grua estava no local para içar lajes de concreto dos destroços.

Uma fonte de segurança, que faz parte de uma rede de grupos próximos ao governo da Síria e do aliado Irã, disse que o edifício de vários andares era utilizado por assessores iranianos que apoiavam o governo do presidente Bashar al-Assad. A fonte afirmou que o edifício foi completamente destruído por “mísseis israelenses de precisão direcionada”.

Após o ataque, o Irã não hesitou em prometer ataques de vingança contra Israel. Essa retaliação, segundo Teerã, tem como objetivo responder à agressão e proteger seus interesses na região.

Esse conflito entre o Irã e Israel é apenas mais um episódio de uma tensão que vem se intensificando nos últimos anos. Ambos os países têm interesses divergentes na região e têm realizado ataques mútuos. O Irã busca expandir sua influência na Síria, enquanto Israel busca impedir o fortalecimento iraniano em suas fronteiras.

*Com informações da Reuters