Israel afirma que atingiu casa do porta-voz da ala militar do Hamas

Guerra do Oriente Médio – A IDF (Forças de Defesa de Israel) informou, nesta terça-feira (10), que atingiu a casa do porta-voz da ala militar do Hamas, conhecido como Abu Obeida, na Faixa de Gaza. O anúncio foi feito pelo porta-voz da IDF em língua árabe, Avichay Adraee.

Avichay escreveu no Twitter (atual X) que o Obeida estava “trabalhando para direcionar o terrorismo contra o Estado de Israel”. Ele afirma ainda que o porta-voz do Hamas ameaçou atacar cidades israelenses nesta terça-feira (10).

Nessa segunda-feira (09), o Hamas ameaçou matar pessoas que são mantidas reféns da Faixa de Gaza caso Israel continuasse com sua contraofensiva, segundo fontes ouvidas pela Reuters. O anúncio foi feito por Obeida.

De acordo com o porta-voz da ala militar do Hamas, a cada novo bombardeio, o braço armado do Hamas iria executar um civil. “Qualquer ataque a civis inocentes sem aviso prévio será enfrentado com pesar pela execução de um dos cativos sob nossa custódia, e seremos forçados a transmitir esta execução”, afirmou o porta-voz do Hamas.

#فيديو: هكذا دمرت طائرة حربية المنزل الذي كان يعمل منه الناطق باسم الجناح العسكري لحماس الإرهابية على توجيه الإرهاب ضد دولة إسرائيل (نفسه الذي هدد وتوعد اليوم البلدات الاسرائيلية وفي نفس الساعة) pic.twitter.com/k8Eczlt5rV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 10, 2023