Israel ataca território na Síria de onde detectou lançamento de mísseis

Guerra no Oriente Médio – Militares israelenses estão atacando uma região da Síria de onde detectaram lançamentos de foguetes nesta terça-feira (10). Israel afirmou que projéteis não identificados foram disparados do território sírio e caíram em uma região aberta de Israel, por isso estão respondendo com tiros de artilharia e morteiros.

Não houve declarações imediatas por parte da Síria. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um monitor de guerra com sede na Grã-Bretanha, informou que um grupo palestino realizou o ataque com foguetes a partir do território sírio, mas essa informação ainda não foi confirmada.

