Guerra em Israel – O grupo terrorista Hamas afirmou que libertou duas reféns israelenses na Faixa de Gaza por “questões humanitárias” nesta sexta-feira (20).

O porta-voz do braço armado do grupo terrorista Hamas, Abu Obeidah, apontou em um comunicado no Telegram que as reféns liberadas são cidadãs americanas e que negociação para sua liberação ocorreu após mediação do Catar.

A emissora de TV de Israel Canal 12 afirmou que fonte do governo israelense confirmam que duas reféns não estão mais em cativeiro no enclave palestino e foram entregues a Cruz Vermelha Internacional, que irá levar as israelenses para o Egito e depois para Israel.

Segundo a mídia israelense, não houve nenhuma negociação entre o grupo terrorista Hamas e Israel para que as reféns fossem liberadas. A emissora Canal 12 aponta que a família das reféns já foi contatada e representantes do governo de Israel devem atualizar a situação das reféns para a família.

