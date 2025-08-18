A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Guerra no Oriente Médio

Israel e Hamas podem avançar em acordo de cessar-fogo

Proposta de trégua de 60 dias entre Israel e Hamas envolve libertação de reféns e troca de prisioneiros.

Por Beatriz Silveira

18/08/2025 às 23:00

Ver resumo

Notícias Guerra do Oriente Médio – Fontes extraoficiais indicam que a proposta de cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas pode avançar nos próximos dias. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (18) por interlocutores do grupo.

PUBLICIDADE

Segundo um nome de influência citado pelo jornal Aljazeera, a expectativa é de que uma trégua inicial de 60 dias seja confirmada. O acordo envolve a libertação de metade dos reféns israelenses atualmente em Gaza.

O Egito e o Catar atuaram como intermediários nas negociações, buscando facilitar o entendimento entre as partes. Paralelamente, há indicações de que Israel poderia realizar a troca de prisioneiros palestinos, fortalecendo o avanço das conversas.

PUBLICIDADE

Leia também: CPMI será instalada nesta semana para investigar fraude do INSS

Embora o prazo seja visto como um passo importante para a possível resolução do conflito, ainda há etapas a serem cumpridas antes que o acordo se torne oficial. Entre elas, está a necessidade de aprovação formal tanto pelo Hamas quanto por Israel.

Analistas destacam que, caso seja implementado, o cessar-fogo pode criar condições para negociações mais amplas e reduzir temporariamente as hostilidades na região. Entretanto, a situação continua delicada, e o cumprimento do acordo dependerá de monitoramento rigoroso e de compromissos claros de ambas as partes.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima apresenta avanços no primeiro mês da nova gestão do Platão Araújo

Com novo modelo de gestão, unidade reduziu tempo de espera, ampliou procedimentos e modernizou estrutura.

há 17 minutos

Polícia

Polícia Federal prende mulher com 3,6 kg de cocaína em aeroporto no Amazonas

Um teste preliminar realizado pelos agentes confirmou que a substância se tratava de cocaína.

há 40 minutos

Política

Ciro Nogueira paga preço por não assinar pedido de impeachment de Moraes e cai 16 pontos nas pesquisas para o Senado

Analistas políticos atribuem parte desse recuo ao posicionamento de Nogueira diante do pedido de impeachment do ministro.

há 54 minutos

Amazonas

Curto-circuito provoca princípio de incêndio em bar de Parintins; veja vídeo

há 1 hora

Polícia

Corpo de homem desaparecido há 16 dias é encontrado em Lago do Puraquequara em Manaus

Filho da vítima fez o reconhecimento preliminar.

há 2 horas