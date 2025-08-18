Israel e Hamas podem avançar em acordo de cessar-fogo

Notícias Guerra do Oriente Médio – Fontes extraoficiais indicam que a proposta de cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas pode avançar nos próximos dias. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (18) por interlocutores do grupo.

Segundo um nome de influência citado pelo jornal Aljazeera, a expectativa é de que uma trégua inicial de 60 dias seja confirmada. O acordo envolve a libertação de metade dos reféns israelenses atualmente em Gaza.

O Egito e o Catar atuaram como intermediários nas negociações, buscando facilitar o entendimento entre as partes. Paralelamente, há indicações de que Israel poderia realizar a troca de prisioneiros palestinos, fortalecendo o avanço das conversas.

Embora o prazo seja visto como um passo importante para a possível resolução do conflito, ainda há etapas a serem cumpridas antes que o acordo se torne oficial. Entre elas, está a necessidade de aprovação formal tanto pelo Hamas quanto por Israel.

Analistas destacam que, caso seja implementado, o cessar-fogo pode criar condições para negociações mais amplas e reduzir temporariamente as hostilidades na região. Entretanto, a situação continua delicada, e o cumprimento do acordo dependerá de monitoramento rigoroso e de compromissos claros de ambas as partes.