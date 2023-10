Israel responde a lançamentos de mísseis e atinge alvos do Hezbollah no Líbano

Nesta terça-feira, 10 de outubro, a Defesa de Israel anunciou que lançou uma operação militar atingindo alvos ligados ao grupo terrorista Hezbollah no Líbano. A ação foi uma resposta aos mísseis disparados a partir do território libanês mais cedo no mesmo dia, conforme comunicado divulgado nas redes sociais pela IDF Força de Defesa Israelense.

O comunicado destacou que a IDF está pronta para enfrentar todas as situações e continuará a proteger os residentes de Israel. O porta-voz do órgão, Daniel Hagari, revelou que foram identificados 15 lançamentos de mísseis originários do território libanês, dos quais quatro foram interceptados com sucesso, enquanto os outros 10 atingiram áreas abertas.

O confronto recente entre Israel e o Líbano aumentou as tensões na região, levando a uma escalada de violência. A situação permanece acompanhada de perto pela comunidade internacional, que expressou preocupação com o agravamento do conflito e instou ambas as partes a buscar uma solução pacífica.