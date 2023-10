Lavrov apoia cessar-fogo de conflito em Israel após conversa com ministro iraniano

Guerra no Oriente Médio – O ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, e o homólogo do Irã, Hossein Amirabdollahian, tiveram uma conversa nesta terça-feira (10), onde foi ressaltada a importância de uma rápida solução para o conflito armado entre Israel e Palestina, além da resolução da situação dentro de parâmetros legais internacionais amplamente conhecidos, conforme comunicado do governo russo.

Mais cedo, em discurso em um fórum envolvendo os dois países, Lavrov afirmou que “as relações russo-iranianas, baseadas nas boas tradições de amizade e boa vizinhança, podem hoje ser consideradas estratégicas”.

De acordo com Lavrov, um diálogo confidencial regular está sendo mantido em alto nível, e a cooperação entre os governos está progredindo intensamente.

Amirabdollahian também afirmou em sua conta do Twitter que teve conversas com representantes do Egito e do Kuwait nesta terça-feira.

Segundo ele, nestas ocasiões, o diplomata alertou para a “intensificação da raiva dos muçulmanos de todo o mundo contra o regime sionista do apartheid no caso da continuação dos crimes de guerra no cerco, com corte de água e eletricidade”, em uma acusação às ações de Israel em Gaza e na Cisjordânia.

O ministro também afirmou que colocou seu país à disposição para auxiliar Gaza com ajuda humanitária.

Estadão Conteúdo