Mais um líder do Hamas é morto pelas forças israelenses

No sábado, 14 de outubro, o governo de Israel anunciou a morte de Ali Qadi, comandante da Nukhba, uma força de elite do grupo terrorista Hamas. Ali Qadi era considerado o líder do ataque terrestre ocorrido no último fim de semana e foi abatido em um ataque de drone.

O exército israelense emitiu um comunicado confirmando a morte do líder da unidade Nukhba, que já havia sido detido em 2005 por envolvimento em sequestros e assassinatos de civis israelenses. Ele havia sido libertado em 2011 como parte de uma troca de prisioneiros.

Além de Ali Qadi, outro líder do grupo Hamas, Murad Abu Murad, também foi morto em um ataque a um quartel-general do Hamas. Ele era tratado como chefe da formação aérea do grupo e um dos líderes por trás dos ataques terroristas ocorridos em Israel no último fim de semana.

Estas ações enfatizam o aprofundamento do conflito entre Israel e o Hamas, com ambas as partes infligindo danos substanciais uma à outra. O ciclo de violência na região tem gerado preocupações em âmbito internacional, com apelos para um cessar-fogo e negociações de paz. No entanto, as tensões persistem, resultando em consequências trágicas.