Ônibus com brasileiros aguarda liberação para cruzar fronteira com o Egito

Neste sábado, 14, um ônibus com os 19 brasileiros que atualmente residem na Faixa de Gaza iniciou sua jornada a partir da Cidade de Gaza com destino a Khan Younes, cidade localizada no extremo sul do território palestino, próxima à fronteira com o Egito. O Ministério de Relações Exteriores do Brasil, Itamaraty, confirmou que o grupo chegou ao seu destino em segurança após cerca de duas horas de viagem.

A etapa seguinte aguardada pelas famílias é a autorização do Egito para cruzar a fronteira. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, tem conduzido negociações com o chanceler egípcio nos últimos dias, visando criar um corredor de saída dos brasileiros por meio do território egípcio. Devido a bloqueios em Gaza, atualmente não é possível entrar ou sair da região.

Entre quinta-feira, 12, e sexta-feira, 13, o exército israelense ordenou que os palestinos se deslocassem do norte para o sul de Gaza, sugerindo a possibilidade de novos ataques em cidades do norte do território. Essa medida tem o intuito de localizar e resgatar os israelenses mantidos reféns pelo grupo terrorista Hamas, que realizou um ataque sem precedentes contra Israel no último sábado, 7.

A prioridade do governo brasileiro é garantir a segurança do grupo de brasileiros até que a liberação do Egito seja concretizada. Quando a permissão para cruzar a fronteira for concedida, os brasileiros serão transportados para a repatriação o mais rapidamente possível. Um avião das Forças Aéreas Brasileiras (FAB) será responsável pelo trânsito entre o Egito e o Brasil, com a FAB também se encarregando do transporte dos brasileiros repatriados de Israel.