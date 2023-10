O primeiro dos seis aviões que o governo federal mobilizou para resgatar brasileiros do conflito entre Israel e o grupo Hamas, no Oriente Médio, decolou de Tel Aviv pouco depois das 14 horas (horário de Brasília) desta terça-feira (10), levando a bordo 211 passageiros.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o avião, um KC-30 com capacidade para 230 passageiros, voará diretamente para Brasília, onde deve pousar na Base Aérea às 4h de quarta-feira (11).

Até a manhã de ontem, aproximadamente 2,2 mil brasileiros já haviam entrado em contato com a embaixada brasileira em Tel Aviv, procurando por auxílio para deixar Israel. De acordo com o Itamaraty, a maioria dessas pessoas são turistas que estavam visitando Tel Aviv e Jerusalém quando, no último sábado (7), o grupo Hamas, que controla a Faixa de Gaza, iniciou o ataque contra o território israelense.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, aproximadamente 14 mil brasileiros vivem em Israel e outros 6 mil na Palestina. Além disso, muitos turistas visitam a região, seja para conhecer lugares sagrados, seja para participar de eventos. Neste primeiro momento, o Itamaraty deu prioridade ao transporte de cidadãos que vivem no Brasil e visitavam a área do conflito sem uma passagem de volta para o país.

Reação israelense

Após o ataque, houve uma forte resposta militar israelense, que começou a bombardear a Faixa de Gaza. Por um lado, autoridades israelenses afirmam que já registraram mais de 900 mortos e 2.700 feridos desde o início da ofensiva do Hamas. Por outro lado, o Hamas contabiliza 680 palestinos mortos e 3.700 feridos pela resposta israelense. Os números estão sendo atualizados constantemente.

Os atletas profissionais de tênis em cadeira de rodas Leandro Pena, Ymanitu Silva e Daniel Rodrigues chegaram a Tel Aviv na manhã de sábado, poucas horas após o Hamas invadir o território israelense e iniciar o conflito. Os três participariam do Israel Open, uma das etapas do Circuito Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, que reuniria alguns dos principais atletas da categoria entre os dias 9 e 13 de agosto.

Surpreendidos pelo aumento da violência na região, os três atletas nem chegaram a sair do aeroporto de Tel Aviv, onde passaram a noite junto com milhares de pessoas que tentavam embarcar em um voo para deixar Israel. Somente ontem, dia 8 de agosto, eles conseguiram lugares em um voo para Bangcoc, na Tailândia, de onde devem retornar ao Brasil.

“Depois de 33 horas esperando aqui no aeroporto [de Tel Aviv], estamos aqui, dentro avião para embarcar para Bangcoc. Bora para casa”, comemorou Rodrigues, em vídeo compartilhado nas redes sociais. “Bora! Chega.”, afirmaram Pena e Silva.

Contatos

A Embaixada do Brasil em Tel Aviv está publicando, em seu site, um formulário para inscrição de interessados nos eventuais voos de repatriação.

Os plantões consulares da Embaixada em Tel Aviv (+972 (54) 803 5858) e do Escritório de Representação em Ramala (+972 (59) 205 5510), com Whatsapp, permanecem em funcionamento para atender nacionais em situação de emergência. O plantão consular geral do Itamaraty também pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610.

O Escritório de Representação em Ramala, na Cisjordânia, segue em contato com os brasileiros na Faixa de Gaza e, tendo em conta a deterioração das condições securitárias na área, está implementando plano de evacuação desses nacionais da região, em coordenação com a Embaixada do Brasil no Cairo.

