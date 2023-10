Primeiro-ministro de Israel divulga fotos chocantes de bebês mortos pelo Hamas

Guerra no Oriente Médio – Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou imagens chocantes de três bebês que teriam sido mortos em ataques do Hamas no último dia 7 de outubro. As fotos, que mostram dois bebês carbonizados, foram postadas por Netanyahu na rede social X (antigo Twitter) nesta quinta-feira (12).

As notícias sobre o suposto massacre de 40 bebês, incluindo a decapitação, pelo Hamas começaram a circular nas redes sociais e em veículos de imprensa de todo o mundo desde terça-feira (10). Essas informações têm como origem uma TV israelense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com Netanyahu, as imagens foram apresentadas ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, durante sua visita a Israel. Netanyahu destacou que as fotos representam a crueldade do Hamas, comparando a organização com o Estado Islâmico (ISIS), ao afirmar: “O Hamas é desumano. Hamas é ISIS”.

Além de apresentar as imagens a Blinken, Netanyahu também mostrou as fotos aos ministros da Defesa de países da Otan em uma reunião. O objetivo do primeiro-ministro israelense é sensibilizar a comunidade internacional sobre os atos brutais cometidos pelo Hamas e obter apoio na pressão contra o grupo extremista.

Em resposta às imagens divulgadas por Netanyahu, a Casa Branca afirmou que não tem razões para duvidar da autenticidade do material.