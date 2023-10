Quarta aeronave da FAB com 207 brasileiros repatriados de Israel chega ao RJ

Na madrugada deste sábado, 14 de outubro, a quarta aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) envolvida na “Operação Voltando em Paz” aterrissou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A missão, destinada à repatriação de brasileiros em Israel, trouxe de volta ao Brasil 207 brasileiros e quatro animais de estimação, incluindo dois cães e dois gatos.

Este é mais um esforço no âmbito da operação, que já trouxe de volta ao Brasil um total de 701 pessoas desde o início do conflito, no dia 7 de outubro. Os 207 brasileiros repatriados desta vez têm como destino 18 cidades diferentes no país.

Outra aeronave, a sexta da missão, que foi cedida pela Presidência da República, aguarda para repatriar cerca de 20 brasileiros que se deslocaram rumo ao sul da Faixa de Gaza neste sábado, 14, a fim de atravessarem a fronteira com o Egito. A operação de repatriação visa garantir a segurança e o retorno de cidadãos brasileiros em meio ao conflito em curso na região.