Segunda aeronave com brasileiros em Israel está a caminho do Brasil

Na quarta-feira (11/10), a segunda aeronave KC-30 (Airbus A330 200) da Força Aérea Brasileira (FAB) partiu de Tel Aviv, em Israel, com destino ao Rio de Janeiro, transportando 214 brasileiros que foram resgatados após os recentes conflitos na região. Esta missão humanitária marca um momento importante, já que, pela primeira vez, a aeronave também leva a bordo animais de estimação, incluindo um cachorro e três gatos.

O voo está programado para durar cerca de 14 horas, com a chegada prevista à Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 3h da manhã desta quinta-feira (12/10). Esse resgate faz parte da “Operação Voltando em Paz”, uma ação do governo federal que foi desencadeada em resposta aos conflitos recentes entre Israel e o grupo Hamas no Oriente Médio.

O primeiro voo de resgate, que trouxe 211 passageiros de Israel, aterrissou em Brasília por volta das 4h10 da manhã de quarta-feira. A aeronave decolou de Tel Aviv às 14h12 (horário de Brasília) no dia anterior e fez uma jornada direta de aproximadamente 14 horas até o Brasil. Do total de passageiros, 107 desembarcaram em Brasília, enquanto 104 seguiram para o Rio de Janeiro em dois aviões da FAB.

A operação de resgate representa um esforço significativo do governo brasileiro para garantir a segurança e a volta para casa de cidadãos que estavam em meio a uma situação complexa de conflito internacional. Além disso, a inclusão de animais de estimação destaca a preocupação com o bem-estar de todos os envolvidos nessa operação humanitária.