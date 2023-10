SP e Brasília têm manifestações em solidariedade a Israel e Palestina

Nesta terça-feira, 10 de outubro, tanto a capital federal, Brasília, quanto a cidade de São Paulo foram palco de manifestações que expressaram apoio tanto ao estado de Israel quanto à comunidade palestina, em meio a um cenário marcado por um conflito histórico que teve um novo capítulo desencadeado no último sábado, 7 de outubro.

O conflito teve início com um ataque do grupo palestino extremista Hamas contra centenas de civis em Israel, seguido de uma contraofensiva do governo israelense que impactou centenas de civis palestinos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em São Paulo, no bairro de Higienópolis, a Federação Israelita do Estado de São Paulo organizou o ato “Com Israel contra o Terrorismo” na Praça Centenário de Israel, localizada na região da Consolação.

Ricardo Berkiensztat, presidente-executivo da Federação Israelita do Estado de São Paulo, destacou a principal mensagem da manifestação: solidariedade a Israel e o fim do terrorismo. Ele enfatizou o direito de Israel de se defender e expressou sua preocupação sobre a postura do Hamas em relação a um possível diálogo e à existência de dois Estados.

Segundo Berkiensztat, espera-se que Israel responda de forma assertiva ao ataque do grupo palestino nos próximos dias, buscando eliminar o maior número possível de terroristas do Hamas. A partir desse ponto, acredita que será possível considerar negociações e um diálogo para a coexistência de dois Estados seguros na região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente-executivo ressaltou a importância de reconhecer que ambos os lados devem se comprometer com a coexistência pacífica, e enfatizou que o diálogo deve ser equitativo e envolver todas as partes relevantes, além de afirmar que o terrorismo não é um caminho viável para a paz.

Os protestos expressaram as preocupações da comunidade judaica e de outros setores da sociedade diante da escalada de violência na região do Oriente Médio e reiteraram a busca por uma solução pacífica e justa para o conflito entre Israel e a Palestina.