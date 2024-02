Terroristas do Hamas agradecem Lula por declarações sobre genocídio em Gaza

O grupo terrorista Hamas divulgou um comunicado neste domingo (18) para agradecer as declarações feitas pelo presidente Lula durante entrevista coletiva na Etiópia. O petista comparou as ações de Israel na Faixa de Gaza com o holocausto de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial.

“Nós do Movimento Resistência Islâmica (Hamas) agradecemos a declaração feita pelo presidente brasileiro Lula da Silva, que descreveu o que nosso povo palestino enfrenta na Faixa de Gaza como um Holocausto e que as ações dos sionistas hoje em Gaza são as mesmas que Hitler fez com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial”.

Na nota, o Hamas chega a pedir que “a Corte Internacional de Justiça leve em consideração a declaração do presidente brasileiro”. Atualmente, os terroristas administram o governo de Gaza e acusam Israel de promover um massacre aos palestinos com o apoio dos EUA.

A declaração que deu início a uma crise diplomática com Israel foi feita de improviso, durante a entrevista coletiva em Adis Abeba.

Redação AM POST