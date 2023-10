Veículos do Itamaraty com ajuda humanitária e voo de resgate ainda aguardam autorização para entrada em Gaza

Guerra em Israel – Em nota divulgada neste domingo (22), o Ministério de Relações Exteriores brasileiro informou que os veículos contratados pelo Itamaraty para levar material de ajuda humanitária à Faixa Gaza seguem de prontidão e aguardam autorização para o trânsito pelo terminal de Rafah, na fronteira com o Egito, aberto novamente hoje. A aeronave da Presidência da República usada para o resgate de brasileiros também segue à espera de autorização e permanece no Cairo.

“O Brasil continua reiterando gestões, em alto nível, com vistas a viabilizar a entrada dos brasileiros no Egito”, afirma o MRE. Cerca de 30 brasileiros e familiares diretos seguem abrigados nas localidades de Khan Younis e Rafah, próximas da fronteira com o Egito, enquanto aguardam a retirada da região.

Ainda segundo o MRE, o último voo brasileiro de repatriação enviado para Israel decolou há pouco de Tel Aviv com 211 passageiros, incluindo 12 crianças de colo, e deve chegar ao Rio de Janeiro ainda na madrugada desta segunda-feira (23).

Diante das condições locais atuais e da operação regular do aeroporto de Ben-Gurion, o ministério reiterou que não são previstos voos adicionais para brasileiros em Israel. Desde o dia 10, 1.410 brasileiros e três bolivianas, além de mais de 50 animais domésticos, deixaram Israel em voos da FAB. “O Ministério das Relações Exteriores mantém a orientação, como tem feito desde a eclosão do conflito, no sentido de que todos os nacionais que possuam passagens aéreas, ou condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais a partir do aeroporto Ben-Gurion, que segue operando.”

Estadão Conteúdo