Vídeo: Hamas divulga vídeo de jovem israelense sequestrada em rave; grupo diz ter 250 reféns

O grupo extremista Hamas divulgou nesta segunda-feira (16) o primeiro vídeo que mostra uma jovem refém israelense que foi capturada próximo à Faixa de Gaza. A jovem foi identificada como Mia Schem, de 21 anos. Ela aparece sendo tratada após ser ferida no braço e em seguida falando para a câmera.

Mia Schem foi sequestrada por terroristas do Hamas enquanto no momento em que participava de uma rave no deserto no Kibutz Re’im. Os membros do grupo invadiram a rave e mataram mais de 260 pessoas do festival como parte do massacre realizando em Israel em que mais de 1.300 pessoas foram mortas, a grande maioria civis.

Mia Schem disse que foi operada por três horas. “Olá, eu sou Mia Schem. Tenho 21 anos e sou de Shoham. Atualmente estou em Gaza. Regressei no sábado de manhã cedo de Sderot. Eu estava numa festa. Machuquei muito na mão. Fui operada no hospital em Gaza durante três horas”, disse ela.

“Estou sendo cuidada, estou recebendo remédios. Só peço para voltar para casa o mais rápido possível, para minha família, para meus pais, para meus irmãos. Por favor, tire-me daqui o mais rápido possível”, finalizou a jovem.

Familiares da jovem falaram às agências internacionais de notícias que a mãe da jovem, Keren Schem, está muito nervosa e pedindo apoio para retirá-la de Gaza.

O Hamas parece ter escolhido Mia Schem para o seu primeiro vídeo de um refém por ela ter dupla cidadania israelita-francesa. As Forças de Defesa de Israel disseram que a família de Schem foi notificada na semana passada de que ela estava detida em Gaza.

A divulgação do vídeo ocorreu no mesmo dia em que o porta-voz militar do Hamas, Abu Obeida, disse que não havia uma contagem definitiva do número de prisioneiros “devido a dificuldades práticas e de segurança”. Ele afirmou ainda, em um vídeo gravado, que havia entre 200 e 250 em Gaza e que 200 deles estavam nas mãos do Hamas.

Assista o vídeo divulgado pelo Hamas:

Grupo Hamas divulga primeiro vídeo de jovem refém capturada em rave de Israel pic.twitter.com/PlQWikFZZU
— AM POST (@portalampost) October 17, 2023

*Redação AM POST