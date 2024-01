Avião militar que levava mais de 60 prisioneiros ucranianos cai na Rússia

Um avião militar russo, modelo IL-76, caiu na região da fronteira com a Ucrânia, em Belgorod, nesta quarta-feira (24), deixando autoridades e veículos de notícias em meio a relatos conflitantes sobre a natureza do incidente.

As agências de notícias russas, citando o Ministério da Defesa, relataram que a aeronave transportava 65 militares ucranianos, direcionados para Belgorod em uma missão de troca de prisioneiros. Infelizmente, o governador de Belgorod confirmou que todos os 74 ocupantes do avião, incluindo seis tripulantes e três guardas, perderam a vida no acidente.

Contrapondo essa versão, fontes ucranianas afirmaram que o IL-76 estava carregando mísseis destinados ao sistema de defesa aérea S-300. A CNN não conseguiu verificar de forma independente nenhuma das alegações.

O presidente do Comitê de Defesa do Parlamento russo, Andrey Kartapolov, alegou que um segundo avião militar, também um IL-76, transportava mais 80 prisioneiros de guerra e foi desviado. Ele adicionou que “a liderança ucraniana estava bem ciente da troca iminente e foi informada sobre como os prisioneiros seriam entregues. Mas o avião IL-76 foi abatido por três mísseis.”

A CNN buscou comentários do governo ucraniano sobre as acusações russas de que a Ucrânia teria derrubado o avião, mas não recebeu resposta até o momento.

O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, confirmou que a causa do acidente está sendo investigada. O local da queda, aproximadamente 5 a 6 quilômetros da vila de Yablonovo, foi isolado, com as autoridades locais e serviços operacionais conduzindo investigações sobre o trágico evento. O clérigo local, Rev. Georgy, assegurou que a queda não causou danos à aldeia, ocorrendo em um campo fora de áreas habitadas.