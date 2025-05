Veja vídeo: Criança de 2 anos desaparece na BR-319 e é encontrada sendo protegida por cães

Notícias do Amazonas – Na manhã desta quarta-feira (30), um menino de apenas dois anos e oito meses foi encontrado são e salvo por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), após passar a noite desaparecido em uma área de mata na BR-319, próximo ao ramal da Realidade, a cerca de 100 quilômetros do município de Humaitá.

Jorge Estevão dos Santos sumiu na tarde da última terça-feira (29), enquanto brincava com dois cães na chácara da avó, localizada numa região de cafezais. A criança entrou na mata acompanhada pelos animais, que permaneceram ao seu lado durante toda a noite, servindo de proteção até a chegada do resgate.

A mãe do menino, Sabrina dos Santos, de 24 anos, contou que os cães pertencem a um vizinho, mas desde que ele viajou, os animais passaram a conviver com a família. “Eles estão sempre com meu filho. Onde ele vai, eles vão. Dormem aqui em casa e são muito protetores”, disse.

O desaparecimento foi comunicado por volta das 20h, mobilizando imediatamente uma equipe de três bombeiros. As buscas começaram ainda na madrugada, com o apoio de cerca de 100 voluntários. Segundo o sargento Roberto Mello, as pegadas dos cães foram essenciais para a localização da criança, encontrada por volta das 7h30 da manhã, a cerca de 600 metros do local onde foi vista pela última vez.

“Quando nos aproximamos, os cães tentaram nos impedir, protegendo o menino. Mas conseguimos acalmá-los e tranquilizar Jorge, que repetia: ‘casa, casa’”, relatou Mello. A criança apresentava escoriações no rosto e sinais de frio, mas foi avaliada por uma técnica de enfermagem e entregue à família.

O ato dos animais comoveu a comunidade e reforçou a forte ligação entre o menino e os “heróis de quatro patas”, como a família passou a chamá-los.