Manaus disse sim à vacina

No Mutirão da Vacinação, realizado nos dias 12 e 13 de junho, mais de 140 mil pessoas com idade a partir de 40 anos, foram vacinadas contra a Covid-19. Foram 34 horas seguidas de vacinação com mais de 3 mil pessoas imunizadas por hora, cerca de 50 pessoas vacinadas por minuto. Uma verdadeira injeção de esperança para o Amazonas voltar à vida normal.

A campanha “Vacina Amazonas” foi uma das maiores mobilizações do país na prevenção à Covid-19.

A ação envolveu esforços de milhares de servidores do Governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus nos 57 postos de vacinação da capital, sendo que a Arena da Amazônia, o Centro de Convenções e o Sambódromo funcionaram por 34 horas ininterruptas, da manhã de sábado até a tarde de domingo. A força-tarefa de servidores contou com apoio de 22 órgãos estaduais, atuando na aplicação de vacinas, suporte logístico, alimentação, transporte e segurança. Todos os profissionais foram convidados a participarem de forma voluntária em prol da população. A estrutura incluiu postos de triagem, atendimento a pedestres e, no caso do estádio da Arena e Sambódromo, o sistema de vacinação em drive-thru.

O balanço do Mutirão da Vacinação é bastante positivo.

O Governo agradece às mais de 140 mil pessoas que foram se vacinar. E também parabeniza todos os profissionais de saúde do Amazonas e os mais de 3 mil servidores que se engajaram nesse mutirão pela vida. A vacina é nossa arma mais poderosa contra a Covid-19. Fique atento ao calendário de vacinação e quando chegar sua vez, vá ao posto mais próximo. Diga sim à vacina!