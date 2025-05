Prefeito de Iranduba é acusado de ameaçar jornalista após reportagem sobre contratos milionários: “Eu vou te achar”

Notícias de Iranduba – O jornalista Francisco Araújo, proprietário do Portal Amazônia Press, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz (União Brasil), por supostas ameaças feitas após a divulgação de reportagens investigativas sobre contratos milionários celebrados pela prefeitura com um empresário envolvido em escândalos de corrupção. O caso foi levado à Polícia Civil do Amazonas na última sexta-feira (2), no 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Manaus.

De acordo com o relato do jornalista à Polícia Civil do Amazonas, o prefeito tentou contato por ligação telefônica, mas, ao não ser atendido, enviou uma mensagem cobrando retorno. Ele teria dito: “Atende aí, macho”. Quando Araújo retornou a ligação, afirma ter sido surpreendido por uma fala exaltada de Ferraz, que teria utilizado um tom intimidador.

“Inicialmente, a chamada não foi atendida, mas o prefeito enviou uma mensagem de áudio dizendo: ‘Atende aí, macho’. Ao retornar a ligação, o prefeito, em tom ameaçador e eufórico, afirmou: ‘O que tu quer? Pode bater que eu aguento aqui. Eu vou te achar, e tu aguenta aí. Eu não aceito ser intimidado’. Em seguida, encerrou a chamada abruptamente, que durou apenas 2 minutos“, diz trecho do relato registrado no B.O.

Francisco Araújo comunicou o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas (SJPAM) e informou que pretende adotar medidas judiciais contra o prefeito.

A reportagem do Portal AM POST procurou o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, por meio de sua assessoria de comunicação, para obter esclarecimentos sobre as acusações. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Veja documento: