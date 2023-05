Alexandre de Moraes no STF geram controvérsia e questionamentos sobre legalidade. A reportagem publicada no site do jornal Folha de S.Paulo descreve as recentes ações do ministro Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro como uma “devassa”.

O título do artigo levanta dúvidas sobre a legalidade das decisões Alexandre de Moraes, de acordo com a análise de cinco criminalistas consultados pela publicação. Entre os pontos destacados pela Folha, está a determinação do ministro para a quebra do sigilo do aparelho telefônico de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República, que se encontra detido em Brasília desde o início do mês. Com isso, o jornal ressalta que parte da rotina de Bolsonaro enquanto chefe de Estado foi exposta.

A matéria menciona que os criminalistas consultados pela Folha afirmam que medidas excepcionais de investigação como essa só devem ser adotadas quando há indícios concretos de necessidade e de maneira proporcional ao que está sendo investigado. O veículo destaca também que, em 2022, a Procuradoria-Geral da República solicitou o arquivamento de investigações contra Bolsonaro em seis ocasiões.

