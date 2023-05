Advogado abandona defesa de Mauro Cid

Redação AM POST

O advogado Rodrigo Roca abandonou, nesta quarta-feira, 10, a defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Renuncio à defesa dos interesses do coronel Mauro Cid nos inquéritos em que figura como investigado, por razões de foro profissional e impedimentos familiares da minha parte”, informou Roca em um comunicado enviado à imprensa.

Na quarta-feira 3, Cid foi preso, por suspeita de ter adulterado os registros de vacinação de Bolsonaro e de sua filha, Laura Bolsonaro.

A mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal (PF) cumpriu buscas e apreensões na casa do ex-presidente, em Brasília. As investigações ocorrem no âmbito do inquérito das milícias digitais, conduzido pelo STF.

A PF investiga um grupo suspeito de inserir “dados falsos” da vacinação contra a covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Cid seria o principal articulador do esquema.

O ex-advogado de Cid é conhecido por ser próximo à família Bolsonaro. Ele já defendeu o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso que ficou conhecido como “rachadinha”, quando Flávio era deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Roca também atuou na defesa do ex-ministro Anderson Torres. Mas deixou o posto.