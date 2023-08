Bolsonaro apresenta extratos ao STF, mas defesa pede sigilo dos dados

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes solicitar a quebra de sigilo bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), na investigação do suposto esquema de presentes entregues por delegações estrangeiras e que deveriam ser incorporados à União, a defesa de Bolsonaro apresentou os extratos dos anos em que ele esteve à frente do Executivo. Os advogados, porém, pediram sigilo dos dados.

Os advogados do ex-presidente ainda afirmaram que ele apresenta a documentação de forma “espontânea”, a fim de que não seja preciso “movimentar a máquina pública para apurar os dados bancários em questão”. As informações são do blog de Julia Duailibi, do G1.

A defesa também solicita que os autos tenham sigilo decretado. Entre os dados dos extratos, estão as vendas de automóvel, jet-ski, e ressarcimento de despesas com saúde.

“Em que pese a ausência de qualquer intimação que permitisse a confirmação de tal determinação, o peticionário comparece de forma espontânea aos presentes autos, para apresentar seus extratos bancários, do período em que atuou como presidente da República, afastando a necessidade de se movimentar a máquina pública para apurar os dados bancários em questão”, afirma a petição assinada pela defesa do ex-presidente, composta pelos advogados Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser.

E continua: “Considerando o teor dos documentos ora apresentados, requer a decretação do sigilo da presente petição e seus anexos. Não obstante, informa que está à disposição da Justiça para quaisquer esclarecimentos acerca de sua movimentação bancária”.

