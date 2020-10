Caso Flavio: defesa de Alejandro Valeiko diz que laudos comprovam inocência

Redação AM POST

O advogado, Renato Marques Martins, realizou na manhã desta sexta-feira(30) uma entrevista coletiva on-line, para esclarecer a inocência de seu cliente Alejandro Molina Valeiko, filho da primeira-dama de Manaus Elizabeth Valeiko, após a divulgação de laudo da perícia científica do Amazonas sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues, de 42 anos, ocorrida em setembro de 2019 na casa do acusado, em Manaus.

Alejandro está sendo acusado de omissão pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

A defesa disse que os laudos da perícia corroboram para comprovar a inocência de Alejandro, pois depoimentos das testemunhas apontam que o acusado não participou do crime.

Elizeu da Paz disse que estavam cansado das festas na casa de Alejandro e teria ido até a casa para dar um susto nele e nos convidados, porém a situação saiu do controle.

Segundo o advogado, a versão apresentada por Elizeu confirma que Alejandro e seus amigos estavam em casa festejando quando foram surpreendido por Elizeu e Mayc, que estavam mascarados. Na ocasião, Elizeu teria dado uma coronhada na cabeça de Valeico, porém ele é o único suspeito que não foi ferido com golpe de faca.

Ele disse que a Polícia Militar foi acionada e esteve presente no local, mas não preservou a cena pelo fato de não acreditarem no ocorrido. A defesa que ter acesso total as provas para conseguirem montar depoimentos que comprovem ainda mais a inocência de Valeiko.