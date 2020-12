Cobranças abusivas e inspeções indevidas da Amazonas Energia são tema de Audiência Pública

Redação AM POST

Aumento repentino na tarifa de energia elétrica, denúncias de cobranças indevidas e inspeções truculentas: essas foram algumas das denúncias apresentadas por uma coopertiva de recicladores contra a concessionária Amazonas Energia, durante audiência pública realizada, na tarde desta quinta-feira (10), pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AM), em conjunto com a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Uma das reivindicações é que seja estabelecida uma cobrança do kilowatts (Kw) igual a das empresas instaladas no Polo Industrial. “Nós estamos pedindo a taxação de energia baseado na cobrança das empresas do Distrito Industrial que pagam 0,48 centavos por kilowatts (kW) de energia. Nossa sede é no Distrito, e hoje nos é cobrado 0,89 centavos. Seria mais que justo que esse valor também se aplicasse para a gente que recicla, pois eu entendo que a reciclagem é muito necessária dentro do nosso estado”, afirmou o reciclador, Reginaldo Silva.

O deputado estadual, Álvaro Campelo, que também é membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/AM, solicitou que a Amazonas Energia não aplique nenhuma penalidade aos consumidores até que se esgotem todas as possibilidades de negociação. “Só o fato de a empresa ter vindo aqui já mostra a boa vontade de resolver os problemas. Ea reconheceu as falhas que existem no atendimento e nos procedimentos que estão sendo utilizados para atender o consumidor, seja ele, residencial, comercial, ou industrial. Espero que os problemas, que aqui foram relatados, sejam resolvidos para que esses empreendedores continuem a desenvolvendo seu trabalho com dignidade e gerando empregos”, disse o parlamentar.

O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/AM, Nicolas Gomes, anunciou que a Comissão iniciará uma campanha informativa para levar todas as informações necessárias sobre a perícia nos medidores, entre outras demandas, para toda a população do estado do Amazonas ficar cientes quanto ao seus direitos e deveres enquanto consumidor.

Participaram da audiência, o deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), Nicolas Gomes, presidente da Comissão de defesa do Consumidor da OAB/AM, Jalil Fraxe, diretor-presidente do Procon Amazonas, Radyr Oliveira, vice-presidente da Amazonas Energia, Rodrigo Moreira, diretor técnico da Amazonas Energia, Márcio André, diretor-presidente do IPEM/INMETRO, Capitão Raul Otero, sub-comandante da 16° CICOM, Dr. Eduardo Paixão, delegado titular da Delegacia Especializada em Crimes (DECON), Alcides Cordovil, administrador da Associação dos Recicladores.

Ação Civil Publica

Uma Ação Civil Publica (ACP), foi assinada na ultima sexta-feira (04), contra a bandeira vermlha patamar 2, que impactará um aumento de 5,31% nas contas de energia elétrica dos amazonenses. A ação foi protocolado na Justiça Federal pela Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/AM, Procon Estadual e Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

