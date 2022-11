Defesa de Roberto Jefferson pede que seu processo saia do STF

Redação AM POST

A defesa do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) pediu que seu processo deixe o Supremo Tribunal Federal (STF) e vá para a primeira instância. Jefferson trocou tiros com agentes da Polícia Federal no mês passado, que foram cumprir mandado de prisão do parlamentar.

A juíza da 1ª Vara Federal de Três Rios encaminhou nesta quinta-feira despacho pedindo informações ao STF. A questão analisada é se o processo deve deixar a Justiça Federal após Alexandre de Moraes converter a prisão de Jefferson de flagrante para preventiva.

Se a ação do político for mantida como tentativa de homicídio, o julgamento fica com o STF. No entanto, se o crime passar para lesão corporal ou disparo de arma de fogo, o caso passa para a primeira instância.

Com informações de Metrópoles*