Direitos Humanos cobra apuração de ameaças ao padre Júlio Lancellotti

O Ministério dos Direitos das Pessoas e da Vida expressou apoio ao padre Julio Lancellotti, após o religioso receber ameaças desconhecidas, que ele divulgou nesse domingo (27). O órgão também expressou rejeição à intimidação e informou que solicitou providências das autoridades de São Paulo.

O padre Julio Lancellotti mantém, em São Paulo, um projeto de assistência à população sem abrigo, fornecendo alimentos e necessidades essenciais, incluindo cobertores e vestuário. Em sua conta do Twitter, Lancellotti compartilhou uma imagem do bilhete que recebeu. A postagem na mídia social teve mais de 2,7 milhões de visualizações.

A mensagem de ameaça começa e termina com insultos dirigidos ao padre. Na mensagem, o autor escreve que o padre é “protetor dos direitos dos criminosos” e “simpatizante do Partido dos Trabalhadores”. O autor também o acusa de “usar as pessoas em seu próprio benefício”. “Seu período de poder aqui vai chegar ao fim, aguarde”, diz parte da mensagem.

Conforme o comunicado do ministério, o líder do órgão, Silvio Almeida, entrou em contato por telefone com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, após retornar de uma viagem à África. De acordo com o órgão, o governador informou ao ministro que a polícia rapidamente identificou o autor da ameaça e o entregou às autoridades competentes.

“Infelizmente, esta não é a primeira vez que o religioso é ameaçado devido ao seu trabalho com pessoas e grupos em situação vulnerável. É inaceitável que um homem com sua história e importância social continue sendo alvo de ações criminosas por parte daqueles que se opõem à luta por justiça social”, declara o ministério.

“O MDHV está disponível para tomar todas as medidas necessárias para garantir a proteção do Padre Júlio, que reconhecemos como um grande defensor dos direitos humanos das pessoas em situação de rua”, afirmou o ministério.