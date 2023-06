‘Fui infeliz, me arrependo’, diz militar que propôs ação contra posse de Lula

O coronel do Exército, Jean Lawand Júnior, compareceu à CPI dos Atos Golpistas nesta terça-feira (27) e expressou arrependimento por uma proposta que havia feito no ano passado. Durante seu depoimento, Lawand admitiu ter sido “infeliz” ao sugerir uma ação do Exército em resposta à vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições.

A convocação do militar ocorreu após a descoberta de mensagens trocadas entre ele e o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Essas mensagens foram encontradas no celular de Cid, que estava sendo investigado pela Polícia Federal por suposta fraude no cartão de vacinas de Bolsonaro.

Nos diálogos, Lawand propôs a Cid, em 2022, que Bolsonaro atuasse para que as Forças Armadas impedissem a posse de Lula. No entanto, durante seu depoimento à CPI, o coronel negou ter proposto um golpe e alegou que sua intenção era apenas buscar uma declaração do ex-presidente para “apaziguar” o país.

Lawand reconheceu sua infelicidade ao afirmar: “Essa observação minha foi muito infeliz porque eu não tenho contato com ninguém do alto comando. Sou um simples coronel conversando num grupo de WhatsApp com um amigo. Não tinha comandamento, não tinha condições, não tinha motivação para qualquer tipo de golpe. Então, fui infeliz, me arrependo.”

Durante o depoimento, diversos parlamentares acusaram o tenente-coronel Jean Lawand Júnior de apresentar contradições e mentir em suas respostas. Eles argumentaram que as explicações dadas por Lawand sobre as mensagens enviadas a Mauro Cid, defendendo o “apaziguamento”, são inconsistentes com o teor golpista dessas mensagens.

A relatora da CPI, Eliziane Gama, expressou sua discordância: “Me desculpe, coronel, mas não tem sentido a resposta que o senhor deu, considerando o conteúdo das suas mensagens.” A senadora pediu ao militar que não “subestimasse” a inteligência dos parlamentares.

O deputado Duarte Junior (PSB-MA) declarou: “Coronel Jean, quero lembrar aqui ao senhor que o Brasil todo está vendo seu depoimento e que na sua fala à senadora Eliziane, o senhor apresentou quatro possibilidades. Quero que o senhor deixe muito claro qual dessas, de fato, ocorreu. Se faltar com a verdade, pode ser o primeiro a receber voz de prisão nesta CPI. […] Essa contradição, eu percebi em seu depoimento.”

O deputado Rogério Correa (PT-MG) foi mais incisivo, afirmando que Lawand estava mentindo à CPI. “O senhor sabia que o peixe morre pela boca? Já ouviu esse ditado? Que a mentira tem perna curta, o senhor já ouviu? O senhor vai continuar mentindo? O senhor está mentindo. O senhor é um mentiroso, coronel. O senhor não está tergiversando, o senhor está mentindo”, disse Correa.

O deputado Rubens Pereira Junior (PT-MA) também expressou sua descrença: “Ninguém acreditou na sua versão, ninguém.”

Redação AM POST