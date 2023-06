Justiça absolve acusado de morte que teria sido cometida por irmão gêmeo em Manaus

Nessa quarta-feira, 7, Erivan de Andrade Vidal, acusado de matar Toniel Carneiro Monteiro, foi absolvido pelo Conselho de Sentença da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus. O crime ocorreu no dia 24 de janeiro de 2010, na rua Castelo Branco, beco São vicente, bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

O julgamento foi presidido pela juíza de direito Roseane do Vale Cavalcante Jacinto, com o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE) sendo representado pelo promotor de justiça Marcelo Sales Martins. O suspeito teve em sua defesa o defensor público Rafael Albuquerque Maia.

De acordo com o interrogatório, o réu disse que não cometeu o crime, mas que seu irmão gêmeo o fez, Ivan de Andrade Vidal. A versão deçe foi confirmada por uma vizinha que prestou depoimento em plenário. O promotor de justiça, Marcelo Sales Martins, pediu a absolvição do réu durante os trabalhos em plenário por insuficiência de provas. O mesmo foi feito pelo defensor público Rafael Albuquerque Maia.

Erivan de Andrade Vidal foi apresentado para participar do julgamento dessa quarta-feira pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap/AM). Já o irmão dele, Ivan de Andrade Vidal, foi morto em 2014.

Redação AM POST