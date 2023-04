Justiça condena acusado de matar professor com facada no pescoço em Manaus

Redação AM POST

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) condenou nesta segunda-feira, 24, Layan Maricaua de Souza a 13 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por matar o professor Mario Jorge Nascimento de Mendonça, com uma facada no pescoço no dia 10 de julho de 2019, por volta das 3h, na Rua Luiz Olavo, Conjunto Castelo Branco, bairro Parque 10, em Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do homicídio qualificado por motivo fútil, o réu também foi condenado pelo furto de um aparelho de celular e uma caixa de som. Pesaram a favor do réu, a confissão e o fato de ele ser menor de 21 anos à época do crime.

De acordo com o TJAM, após o crime, Layan fugiu para Parintins, interior do Amazonas. Ele foi preso em 5 de agosto de 2019 e transferido para Manaus onde permaneceu preso. Com a sentença condenatória, o magistrado manteve a prisão preventiva até o trânsito em julgado da sentença.

De acordo com o inquérito policial que deu origem à denúncia do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), a vítima estava no quarto com o acusado, quando foi surpreendido com um golpe de faca, suficiente para causar a morte de Mário Jorge. Layan Maricaua ainda subtraiu um aparelho de celular e uma caixa de som da residência.