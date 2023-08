Justiça condena homem a 35 anos de prisão por morte de feirante em Manaus

A Justiça do Amazonas condenou, nesta quinta-feira (10), um homem, identificado como Thiago Wendel Barros Wanghon, a 35 anos de prisão pela 3.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus. Ele foi considerado culpado pela morte do feirante Raimundo Alves Feitosa, ocorrida em 20 de junho de 2018, na rua Jonas Barreto, bairro de São Lázaro, em Manaus.

O julgamento, que começou na quarta-feira (09), foi conduzido pelo juiz de direito titular da 3.ª Vara do Júri, Carlos Henrique Jardim. O réu foi acusado de homicídio qualificado, sob alegações de motivo torpe e emboscada.

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM) foi representado pelo promotor de justiça José Augusto Palheta, com a advogada Goreth Campos Rubim atuando como assistente de acusação. Na defesa do réu estiveram os advogados Lenilson Ferreira Pereira e Kelly Mota Chaves.

