Justiça condena homem que matou ‘amigo’ integrante de outra facção em Manaus

A Justiça do Amazonas condenou Thiago Duarte Ramalho a 16 anos e 9 meses de prisão pela morte de José Marcos Cruz Reis nesta quarta-feira, 19. A vítima e o réu eram amigos, mas pertenciam a facções criminosas diferentes, o que teria motivado o crime. O caso aconteceu no dia 28 de julho de 2020, na rua do Comércio, no bairro Compensa.

O Conselho de Sentença da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus, Thiago Ramalho afirmou que decidiu assassinar José Marcos antes que ele o matasse. No dia do crime, o réu seguiu para a residência da vítima, e disparou dez vezes contra o “amigo”, na presença da mãe de José Marcos. A vítima chegou a ser socorrida, mas foi a óbito no hospital.

O réu foi conduzido ao regime fechado para início imediato do cumprimento da pena aplicada.

Mutirão do Júri

O processo n.º 0707473-10.2020.8.04.0001 é um dos 900 processos pautados para o primeiro “Mutirão do Júri” realizado pelo TJAM neste ano, iniciado no dia 27 de março e que vai até dia 31 de julho, com foco em processos de longa tramitação que tratam de crimes contra a vida, incluindo casos de feminicídio.