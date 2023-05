Justiça condena mulher por morte de idoso que não pagou por sexo em Manaus

Redação AM POST

Nesta terça-feira, 09, Ana Bruna Santos da Silva, de 34 anos, foi condenada a 16 anos de prisão em regime fechado por matar Francisco Rodrigues, de 61 anos, após ele se recusar a pagar pelas relações sexuais que teve com ela. O crime aconteceu em 4 de março de 2009, na Rua José Tadros, no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas, Ana confessou o crime na fase de inquérito policial e na instrução processual. Segundo a denúncia, o combinado no encontro da ré com Francisco era ele pagar o valor de R$ 30 reais após manter relações sexuais com a mesma. No entanto, ele se negou a pagar e a mulher cometeu o crime.

“Ao fim da instrução em Plenário, as partes explanaram suas teses, tendo o Ministério Público sustentado a condenação da ré nos mesmos termos da sentença de pronúncia (Homicídio qualificado – Motivo Fútil). A defesa da ré, por sua vez, sustentou, como teses defensivas, o excesso na legítima defesa, subsidiariamente pugnou pela desclassificação para lesão corporal seguida de morte, requerendo, portanto, a improcedência do pleito acusatório.”, disse o TJAM.

Ao final dos debates, o Conselho de Sentença condenou Ana Bruna. A pena da mulher é de 16 anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado. Como já havia passado seis meses detida provisoriamente, ela cumprirá 15 anos e nove meses da pena aplicada.