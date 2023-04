Justiça francesa absolve Air France e Airbus por acidente que matou 228 no voo Rio-Paris

Redação AM POST

A Justiça francesa absolveu a Air France e a Airbus no julgamento sobre a queda do voo 447, que saiu do Rio de Janeiro para a França e caiu no meio do Oceano Atlântico, em 2009, deixando 228 mortos. A decisão é desta segunda-feira (17/4).

O tribunal considerou que, apesar de as empresas cometerem falhas, não foi possível demonstrar relação de causalidade com o acidente. Esse foi o mesmo entendimento do Ministério Público francês, em dezembro de 2022.

No acidente, 228 pessoas morreram: eram 216 passageiros e 12 tripulantes. Esta foi a ocorrência que mais causou mortes na história da aviação francesa.

As caixas-pretas confirmaram que o acidente aconteceu em decorrência do congelamento das sondas de velocidade quando o avião estava em voo de cruzeiro numa zona com condições meteorológicas diversas. O problema fez com que os aparelhos relatassem informações de altitude de forma incorreta, o que levou os pilotos a perderem o controle da aeronave.

Investigações relataram que danos parecidos nas sondas aconteceram antes do acidente, o que levantou questionamentos sobre o papel das empresas no ocorrido.

