O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu revogar a prisão preventiva do líder da Frente Nacional de Lutas (FNL), José Rainha Júnior. A decisão liminar foi proferida pela 13ª Câmara Criminal do TJ-SP na última segunda-feira, dia 12.

José Rainha Júnior foi responsável por coordenar uma série de invasões de fazendas no Pontal do Paranapanema, localizado no extremo oeste de São Paulo, em fevereiro deste ano. Ele contou com a colaboração de Luciano de Lima e Cláudio Ribeiro, que também são lideranças da FNL. Os três militantes estavam detidos desde 4 de março no Centro de Detenção Provisória de Caiuá (SP), sob a acusação de extorsão de produtores rurais para evitar invasões em suas propriedades.

Essa onda de invasões, conhecida como “Carnaval Vermelho”, marcou a primeira manifestação dos sem-terra durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Os militantes reivindicam áreas devolutas do Estado para a implantação de assentamentos destinados à reforma agrária.

