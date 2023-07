Justiça mantém prisão de vereador Nelson do Caminhão do PL encontrado com droga enterrada em sítio no AM

A Justiça do Amazonas determinou a prisão preventiva do vereador Nelson do Caminhão (PL), de 42 anos, que foi detido na segunda-feira (10) com 89 tabletes de cocaína enterrados em um sítio no município.

O vereador, preso em flagrante, compareceu a uma audiência de custódia nesta terça-feira, onde foi decidida a manutenção de sua detenção.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, o vereador é investigado por suposto envolvimento com uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas e em roubos fluviais.

Em comunicado, a presidente da Câmara Municipal de Coari, vereadora Jeany de Paula Amaral Pinheiro, afirmou que a casa legislativa se manifestará sobre o caso somente após a conclusão das investigações.

Por sua vez, o Partido Liberal (PL), ao qual o vereador era filiado, anunciou a decisão de expulsar o parlamentar de seus quadros.