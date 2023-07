Mauro Cid depõe à CPMI do 8 de janeiro nesta terça-feira

Nesta terça-feira (11), às 9h, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro recebe o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o coronel Mauro Cid, na condição de investigado e de testemunha, em casos diferentes.

O depoimento estava previsto para ocorrer em 4 de julho, mas foi adiado depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cancelou reuniões, sessões solenes e discussões nas comissões para dar seguimento às votações e negociações da agenda econômica, sobretudo a reforma tributária.

Retomados os trabalhos da comissão, Cid deve explicar à Polícia Federal (PF) as trocas de mensagens descobertas em seu celular, as quais sugerem a possibilidade de um golpe de Estado após as eleições presidenciais do ano passado, que resultaram na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além das conversas entre oficiais do Exército e reservistas sobre o envolvimento das Forças Armadas diante do resultado eleitoral, foi encontrada a minuta de um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) que poderia servir de base para um golpe.

O celular de Mauro Cid foi apreendido durante a Operação Venire, que investiga um grupo suspeito de fraudar carteiras de vacinação contra a covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde, incluindo os registros de imunização de Bolsonaro e seus familiares. Mauro Cid encontra-se preso sob acusação de supostamente articular esse esquema.

Entre as mensagens encontradas, um dos interlocutores de Mauro Cid foi identificado como coronel do Exército, Jean Lawand Junior. “Cidão, pelo amor de Deus, cara. Ele [Bolsonaro] dê a ordem que o povo tá com ele, cara. Se os caras não cumprir, (sic) o problema é deles. Acaba o Exército Brasileiro se esses cara não cumprir a ordem do, do Comandante Supremo. Como é que eu vou aceitar uma ordem de um General, que não recebeu, que não aceitou a ordem do Comandante. Pelo amor de Deus, Cidão. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer”, disse Lawand em um dos áudios enviados a Mauro Cid, em 30 de novembro de 2022, segundo transcrição da PF.

Em outro momento, Lawand afirma: “Meu amigo, na saída do QG encontro bom o ROSTY, SCmt COTER. Foi uma conversa longa, mas para resumir, se o EB [Exército Brasileiro] receber a ordem, cumpre prontamente. De moto próprio o EB nada vai fazer porque será visto como golpe. Então, está nas mãos do PR [presidente]”.

De acordo com apuração da PF, o nome ROSTY pode estar relacionado ao General de Divisão, Subcomandante de Operações Terrestres do Comando de Operações Terrestres do Exército Brasileiro, Edson Skora Rosty.

Algumas semanas antes, em 13 de novembro de 2022, o sargento do Exército Luis Marcos Dos Reis, que esteve nos atos golpistas em 8 de janeiro, afirmou que “é mais fácil” ele ajudar as manifestações de bolsonaristas que estavam ocorrendo em frente ao quartel-general do Exército de Goiânia “do que tirar [os caras] de lá”.

