Ministério Público suspende show dos ‘Barões da Pisadinha’ no município de Urucurituba

O Ministério Público do Amazonas (MP/AM), em conjunto com a Justiça de Urucurituba mandou suspender na última sexta-feira (13), o show dos ‘Barões da Pisadinha’ que estaria marcado para acontecer no aniversário do município agora entre os dias 23 e 24 de janeiro.

A solicitação foi realizada pelo Promotor de Justiça, Kleyson Nascimento Barroso, que alegou que o município teria outras prioridades como educação, saúde, infraestrutura e saneamento básico. O show estava cotado em R$ 290mil.

‘Foge ao senso de responsabilidade e zelo com o dinheiro público, o gestor municipal desembolsar R$ 290 mil para pagamento de um show musical com duração aproximada de 1 hora e 30 minutos, enquanto a cidade exige maior atenção com demandas de infraestrutura, saúde, educação e saneamento básico’, declarou Kleyson Barroso.

Com a decisão, o município precisa se abster de realizar qualquer pagamento com recursos públicos, sob pena de multa de R$ 500 mil. No caso de descumprimento, o prefeito da cidade juntamente com a prefeitura, deverão repôs o valor integral que fora gasto no show.50% sobre o valor contratado.

Vale ressaltar que em 2021, o Prefeito de Urucurituba, José Claudenor de Castro Pontes ‘Sabugo’, foi preso na ‘Operação Gaeco’ que tinha como intuito de combater desvios de recursos públicos.

A justiça autoriza ainda o uso de força policial e a apreensão de bens caso se faça necessário, à realização do evento, como instrumentos musicais e caixas de som, em caso de necessidade e na iminência do descumprimento da ordem judicial.