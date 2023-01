Moraes diz que “anteriores e atuais agentes públicos” serão responsabilizados

Redação AM POST

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes afirmou que “anteriores e atuais agentes públicos” serão responsabilizados pelas invasões promovidas a prédios públicos, em Brasília, neste domingo (8). Ele é relator do chamado “inquérito dos atos antidemocráticos”, na Suprema Corte.

Os desprezíveis ataques terroristas à Democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O Judiciário não faltará ao Brasil! — Alexandre de Moraes (@alexandre) January 8, 2023

No início da tarde deste domingo, manifestantes anti-Lula invadiram e depredaram os prédios do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Após os protestos, a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu ao menos 150 pessoas. O número exato ainda não foi informado.

Mais cedo, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, também repudiou os acontecimentos. “O STF atuará para que os terroristas que participaram desses atos sejam devidamente julgados e exemplarmente punidos. O prédio histórico será reconstruído”, diz trecho de nota divulgada à imprensa.

