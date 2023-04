MP quer arquivar inquérito sobre estupro de criança em provador de Manaus

Redação AM POST

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) pediu nesta quinta-feira, 20, o arquivamento do inquérito policial que investiga o estupro de uma menina de quatro anos, ocorrido dentro do provador de uma loja de um shopping em Manaus. O homem apontado como suspeito nega o crime.

O caso aconteceu em março deste ano. Nas imagens, o homem aparece entrando sozinho na área dos provadores. Em seguida, a mulher surge com a criança e vai em uma das cabines femininas. A menina acaba se distraindo e não percebe a direção e segue para o compartimento masculino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o MP, o pedido para arquivar o caso se baseia em dois fundamentos. O primeiro é que a cadeia de custódia – ou seja, as filmagens do local da suposta cena do crime – foram coletadas diretamente pela mãe da vítima, não sendo preservadas e encaminhadas para a perícia criminal.

“[As imagens foram] utilizadas indevidamente para divulgação da imagem do suspeito, visando sua identificação rápida e sem a atividade investigativa sigilosa do Estado”, disse o MP em nota.

Além disso, os promotores também alegam que não é possível reconhecer o suspeito no vídeo, logo, não há porque continuar a investigação do caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, de acordo com o órgão ministerial, ficará à cargo do juiz decidir se irá colher ou não o pedido para arquivar as investigações.